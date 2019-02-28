Bakan Albayrak: "Bütçe Disiplini, Cari Açık ve Fiyat İstikrarında 6 Ayda Ciddi Yol Kat Ettik."
2 saat önce
Bakan Albayrak: "Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik."
Bakan Albayrak: "Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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