Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile uçaktan bir kare paylaşarak, "Haydi Bismillah" notunu düştü.

NECİP FAZIL'DAN BİR DİZE PAYLAŞMIŞTI

Albayrak bu paylaşımından önce de Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden bir dize paylaşmıştı.

FUAT OKTAY: ÜLKEMİZDE YENİ BİR SAYFA DAHA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun bugün büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.