Bakan Albayrak Büyükşehir'de - Son Dakika
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Bakan Albayrak Büyükşehir'de

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Bakan Albayrak Büyükşehir'de, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette Bakan Albayrak'a dünya ticaretinin merkezi Kültepe'den çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye ekonomisinin başındaki isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ziyaretinin anısına anlamlı bir hediye takdim etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Albayrak'a 5 bin yıl önce dünya ticaretinin merkezi olan Kültepe'deki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti. Başkan Büyükkılıç, kazılarda çıkarılan tabletler arasında çek ve senetlerin de bulunduğunu belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ziyarette Bakan Albayrak'a bir de sunum yaparak Kayseri hakkında bilgi verdi, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını anlattı ve şehrin ihtiyaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Berat Albayrak, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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