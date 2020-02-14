Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamları ile ortaya çıkmış olduğunu vurgulayarak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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