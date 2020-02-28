Bakan Albayrak: Büyüme rakamları performansımızı teyit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Büyüme rakamları performansımızı teyit etti - Son Dakika

Bakan Albayrak: Büyüme rakamları performansımızı teyit etti

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti" dedi.

Bakan Albayrak: Büyüme rakamları performansımızı teyit etti, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir kez daha İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti: "Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti. 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da yüzde 2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi de yakalamış olduk. 4'üncü çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de yüzde 5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız."

ANKARA,


Berat Albayrak, Twitter, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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