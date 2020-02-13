Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı - Son Dakika
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Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

9 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.

Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor." dedi.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:50 
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