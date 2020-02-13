Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı
9 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:50
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