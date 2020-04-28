Bakan Albayrak: Çiftçimize 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.