Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"
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Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"
-"Ülkemize terör ve mülteci konusunda çok büyük bir yük yükleniyor"
-"Ama siyaset, ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik durduğumuz, millet olarak durduğumuz sürece bin yıldır olduğu gibi tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek"
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