Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"
Son Dakika Politika Bakan Albayrak: 'Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz'

Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"

22 dakika önce

Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz.

Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"

-"Ülkemize terör ve mülteci konusunda çok büyük bir yük yükleniyor"

-"Ama siyaset, ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik durduğumuz, millet olarak durduğumuz sürece bin yıldır olduğu gibi tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek"

Bakan Albayrak: Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz

Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
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