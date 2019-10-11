Bakan Albayrak: "Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz"

-"Ülkemize terör ve mülteci konusunda çok büyük bir yük yükleniyor"

-"Ama siyaset, ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı sapasağlam, dik durduğumuz, millet olarak durduğumuz sürece bin yıldır olduğu gibi tüm bu rüzgarlar da nasıl kayadan yel alıp geçecekse öyle geçecek"