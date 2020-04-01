Bakan Albayrak, Covid-19 gündemini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, Covid-19 gündemini değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Albayrak, Covid-19 gündemini değerlendirdi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şu anda tüm ekiplerimizle, vatandaşlarımızdan, esnafımızdan, iş insanımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız.

Bakan Albayrak, Covid-19 gündemini değerlendirdi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şu anda tüm ekiplerimizle, vatandaşlarımızdan, esnafımızdan, iş insanımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı bu süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak şekilde planladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sürecin devlet ve millet olarak el ele vererek aşılacağını vurguladı. Bakan Albayrak, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün (Covid-19) tüm dünyayı etkilediğini belirterek, Türkiye'nin süreci iyi değerlendirdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Bütün dünya Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Bu öyle bir mücadele ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarla da mücadele ediyor ve çözüm yolları arıyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi yaşıyor. Ülke olarak bu hastalıktan en erken ve en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. Bu kapsamda ilk günden itibaren Sağlık Bakanımızla birebir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an ve an verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin erken önlem alarak salgının etkilerini en aza indirdiğini vurgulayan Albayrak, "Virüsün dünya kamuoyunun gündemine geldiği ilk günden itibaren ortaya koyulan yakın takip ve erken önlemlerle ülkemize virüsün girişini mümkün olduğu kadar geciktirdik. Hep birlikte ortaya koyacağımız birliktelik ve mücadeleyle ülkemizi bu salgından en kısa sürede kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin emrine sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele esnasında Türk milletinin bir kez daha ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız, devlet ve milletin bu badirenin üstesinden birlikte ortaya koyduğu tarihi dayanışmaya destek sunma noktasında birçok farklı yardım kampanyaları başlattı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız, milletimizin dayanışma iradesine en güçlü desteği vermek, insanımızın arzu ettiği dayanışmaya destek olmak için 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını başlattı. Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesiyle alınan güvenlik önlemlerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik" dedi.

Salgının kontrol altına alınmasından sonra Türkiye'nin süreçten daha da güçlenerek çıkacağını aktaran Bakan Albayrak, "Biz Allah'ın izniyle bu salgından çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar da tek bir gayemiz var. Salgınla da, salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hastalarımız ve kayıplarımız var. Her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir; eş, anne, kardeş, baba. Her kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim her birine rahmet eylesin. Yoğun bakım ünitelerimizdeki insanlarımız için edilen her duayı her üzüntüyü, yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Rabbim hepsine acil şifalar nasip eylesin. Bu salgın hepimizi tehdit ediyor. Bu tehdide karşı bütün ön yargılardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak için ivedilikle uğraşacağız. Türkiye olarak yakın dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla bu sürece iyi bir durumda girdik. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi bir durumdayız. Salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını biliyoruz. O güne kadar mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız. Üretim altyapımızı ayakta tutacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı içerisinde açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı hatırlatan Albayrak, "18 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' yol haritamız çerçevesinde öncelikli adımlarımızı attık. Şu anda tüm ekiplerimizle, vatandaşlarımızdan, esnafımızdan, iş insanımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı bu süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak şekilde planladık" ifadelerini kullandı.

Salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler ve destek paketlerini hatırlatan Albayrak, "Hem sanayicilerimizin hem de KOBİ'lerimizin taleplerini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak tarihin her anında dayanışmayla kenetlenerek nice zaferlere imza attık. Bu badirenin de üstesinden geleceğiz. İstisna ve provokasyon her dönem olduğu gibi bu dönemde oluyor. Şahit oluyoruz. Milletimiz, bu kötü niyetli girişimleri boşa çıkaracak feraset ve basirete sahip. Gün siyaset üstü bir gün. Gün ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de, imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlü ve yeterlidir. Her ülke salgınla ve ekonomik etkileriyle kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ediyor. Biz de tüm imkanlarımızı sürece göre kurguluyoruz. Gerek işsizlik konumuzun sağlam bilançosu gerek ekonomi yönetimimizdeki kurumlarımızın ellerindeki araçlar sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır. Tüm bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, fedakarca görev yapan tüm çalışanlar için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(Emin Kuvat/İHA)

Berat Albayrak, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:45 Kaynak: İHA

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