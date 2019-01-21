Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak da All Star'ı Kaçırmadı

Bakan Albayrak da All Star'ı Kaçırmadı

13 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da iki çocuğu ile birlikte Tahincioğlu All Star organizasyonuna geldi.

Bakan Albayrak da All Star'ı Kaçırmadı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da iki çocuğu ile birlikte Tahincioğlu All Star organizasyonuna geldi. Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun girişinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılandı. Etkinlikleri Türkoğlu ile birlikte yaklaşık dört saat takip eden izleyen Albayrak, smaç yarışmasının ardından salondan ayrıldı. Basketbolseverler de All Star'a büyük ilgi gösterdi. Salon erken saatlerde dolarken, aileler çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdiler.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:55 

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