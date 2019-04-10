Bakan Albayrak: "Daha Adaletli Bir Vergi Sistemi İçin, Gelire Göre Artan Oranlarda Vergilendirmeyi...

Bakan Albayrak: "Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız."

Bakan Albayrak: "Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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