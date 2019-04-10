Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Daha Adaletli Bir Vergi Sistemi İçin, Gelire Göre Artan Oranlarda Vergilendirmeyi...

Bakan Albayrak: "Daha Adaletli Bir Vergi Sistemi İçin, Gelire Göre Artan Oranlarda Vergilendirmeyi...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız."

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: AA
Ekonomi
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