Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.

Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.

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