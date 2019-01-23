Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu
1 saat önce
Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.
Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:22
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