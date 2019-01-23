Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu

1 saat önce

Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.

Bakan Albayrak, Davos oturumunda konuştu, System.String[]
Bakan Albayrak, "Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:22 

Ekonomi
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