Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuşuyor
44 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:47
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