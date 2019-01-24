Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuşuyor

Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuşuyor

44 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuşuyor, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:47 

Ekonomi
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