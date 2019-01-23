Bakan Albayrak, Davos'ta CEO'larla görüştü
1 saat önce
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Bakan Albayrak, uluslararası şirketlerin üst yöneticileri ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüştü.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Bakan Albayrak, uluslararası şirketlerin üst yöneticileri ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:07
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