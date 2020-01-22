Bakan Albayrak, Davos'taki Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Albayrak, Davos'taki Türk Evi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti.

Bakan Albayrak, Davos'taki Türk Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti.


Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan Türk Evi'ni ziyaret etti. Albayrak, Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan Türk Evi hakkında Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez'den bilgi aldı. İstanbul Finans Merkezi projesine büyük ilgi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi.


Türk Evi'nde ziyaretçilere Türk çayı, kahve, pide çeşitleri, et ve balık ikram ediliyor. Taze Türk simidinin de ikram edildiği Türk Evi'nde aynı zamanda Türk iş adamları da ikili görüşme yapma fırsatı buluyor. - DAVOS

Ekonomi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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