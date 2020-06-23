Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan...
Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
23.06.2020 17:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan... - Son Dakika