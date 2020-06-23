Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan...

Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan... - Son Dakika Ekonomi

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