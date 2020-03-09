GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizli İş Dünyası Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve protokol üyelerinden görüntü

Salondan görüntüler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından görüntüler DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.