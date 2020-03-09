Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, 'Denizli İş Dünyası Buluşması' programına katıldı -Detaylar - Son Dakika

Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli İş Dünyası Buluşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması Hazine...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizli İş Dünyası Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileri ile selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi ve salondakilerle selamlaşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve protokol üyelerinden görüntü

Salondan görüntüler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından görüntüler DENİZLİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Bakan Albayrak, Denizli İş Dünyası Buluşması programına katıldı -Detaylar

Berat Albayrak, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:02 Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de
21:00 Kartal'da silahlı saldırı dehşetinin şüphelisi yakalandı
21:00 Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:04:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak, "Denizli İş Dünyası Buluşması" programına katıldı -Detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]