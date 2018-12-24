Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak

Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin belirtti. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:02 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Politika
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