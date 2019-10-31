Bakan Albayrak: "Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. (5)
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