Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...

Bakan Albayrak: "Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. (5)

Bakan Albayrak: Devletimiz sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletinin tepesine çelik...

Berat Albayrak, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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