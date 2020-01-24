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Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor
16 dakika önce
Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.
Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:49
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