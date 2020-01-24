Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor

16 dakika önce

Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Albayrak: Döviz kuru rekabetçi görünüyor, System.String[]

Nikkei gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, 'kurun 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı' şeklindeki soruya, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:49 
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