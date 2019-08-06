Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğini vurgulayarak, "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
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