Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi
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Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi

3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi.

Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.
Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:15 Kaynak: AA
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