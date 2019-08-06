Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09
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