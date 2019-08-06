Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi
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Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi.

Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız" dedi.
Berat Albayrak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09 
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