Son dakika haber: Bakan Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında ihracatın yüzde 5,6 artışla 17,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -