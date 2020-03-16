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Bakan Albayrak: Ekonomide Covid-19 önlemlerini cumhurbaşkanımız açıklayacak
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirtti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir
dizi destek ve önlem uygulanacaktır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:03
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