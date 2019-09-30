Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var."
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var." - ANKARA
İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı