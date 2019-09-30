Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var."
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Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var."

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var."

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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