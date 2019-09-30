Bakan albayrak: ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından Ziraat Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşterilerinin kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebileceği kararını değerlendirdi. Bakan Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.
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