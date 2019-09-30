Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
Son Dakika Güncel Haber

Bakan albayrak: ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

2 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan albayrak: ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının mevcut konut kredilerinde faiz indirimi kararına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşterilerinin kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebileceği kararını değerlendirdi. Bakan Albayrak, mesajında, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu bankaları, konut kredilerinde yapılandırmaya gidiyor
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 13:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]