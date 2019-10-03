Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:36
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