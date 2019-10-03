Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi
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Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirtti.

Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirtti.

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:36 
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