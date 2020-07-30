Bakan Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında...
Bakan Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi.
Bakan Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." - ANKARA
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30.07.2020 17:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında... - Son Dakika