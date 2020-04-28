Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sivil toplum kuruluşları, çatı birlikleri ve sendikaların katılımıyla 'Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' (FİKKO) toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Albayrak, "Covid-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na ilişkin dğerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Albayrak, şu açıklamada bulundu: "Covid-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri ele aldık. Tüm talepleri aldık. Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı. Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz. İnşaallah, bu süreçten de hızlıca çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak, yeni dönemde ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz."