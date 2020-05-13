Bakan Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarında maddi tutarın 240 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarında maddi tutarın 240 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda buluştu. Bakan Albayrak, video konferansta "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.


Dünyayı etkisini altına alarak küresel ekonomiye ciddi bir darbe vuran koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomiye ve küresel sürece etkilerini incelemek ve buna yönelik hazırlık yapmak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyerek, "Ekonominin tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi ve istişarelerimizi sürdürüyoruz. Salgınla mücadelemizi beş temel hedef üzerine inşa ettik. Vatandaşlarımızı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi etmek, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek, ekonomik katma değer oluşturan firmalarımızın geçici likidite sıkışıklığı nedeniyle kepenk kapatmasının önüne geçmek, istihdamı ve hane halkı gelirini korumak, sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğal gaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak" dedi.


Türkiye'nin salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Albayrak, "Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.


Bakan Albayrak, Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'nin Türkiye ile ilgili "Türkiye'yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak" adlı bir rapor yayınladığını hatırlatarak şunları söyledi: "Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih edeceği öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye'nin yıldızının parlamasına yol açacağını ifade etti. Türkiye'nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceği tahmininde bulunan bu raporun değerlendirmelerinin ötesinde fırsatlara ve potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. Özellikle dijitalleşme ve e-ticarette dünyanın en iyi ülkelerinden birisi durumundayız. Dünyanın bir kez daha önemini anladığı sağlık alanında gerek altyapımız gerek teknoloji üretim kapasitemizi daha iyi değerlendireceğiz." - İSTANBUL

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:03 Kaynak: İHA


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