Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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