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Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Ekonominin değişim ve dönüşümünü destekleyecek tüm ve benzeri kredi paketlerinin tamamı, 2020'de şartları, vadesi, faizleri iyileşmeler oldukça daha da iyileşerek devam edecek"
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