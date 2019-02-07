Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Ekonominin Tüm Paydaşları Yoğun Bir İletişim İçinde Hareket Ediyor."

Bakan Albayrak: "Ekonominin Tüm Paydaşları Yoğun Bir İletişim İçinde Hareket Ediyor."

2 saat önce

Bakan Albayrak: "Ekonominin tüm paydaşları yoğun bir iletişim içinde hareket ediyor.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Ekonominin tüm paydaşları yoğun bir iletişim içinde hareket ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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