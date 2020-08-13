Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkenin yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulunanların yanılacağını belirterek, "Biz pozitif ayrışacağız. Tahminler eksi 2 ile 1 arası tahmine doğru gidiyor.

Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkenin yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulunanların yanılacağını belirterek, "Biz pozitif ayrışacağız. Tahminler eksi 2 ile 1 arası tahmine doğru gidiyor. Dünya ortalamasından çok daha iyi." dedi.

Albayrak, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Albayrak, "Birileri Doğu Akdeniz'i parsel parsel uluslararası şirketlere paylaştırırken biz ne yapacağız, oturacak mıyız? Sonra Akdeniz'de ayağımızı suya atamayacak noktaya geleceğiz. Egemenlik ve bağımsızlık noktasında böyle birşey olabilir mi?" diye konuştu.

Albayrak, kura ilişkin soru üzerine ise "Küresel sermaye hareketlerinden ve küresel iklimden kaynaklı süreçlerden Türkiye, her ülke kadar etkileniyor. Fazla değil ve eskisine göre çok daha az etkileniyor. Türkiye her geçen gün daha da güçleniyor ve güçlenecek. Türkiye her anlamda bağımsızlık mücadelesi veriyor. Olduğundan daha fazla değerli paranız olursa, ithalat cenneti olursunuz. Kimse üretmez, herşey dışardan gelir. Şimdi Türk lirası çok daha rekabetçi." ifadesini kullandı.

"Yılı 2008 krizinden daha iyi kapatacağız"

Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı olmadığına işaret eden Albayrak, pandeminin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoymadığını, sadece etkilediğini söyledi.

Ülkenin hızlı şekilde yola koyulacağını aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi olmasaydı, yüzde 5 büyüme, enflasyon ve cari denge hedefleri başta olmak üzere hedeflerimizin bir çoğunu çok rahat tutturacaktık. Şimdi bir kısmında sapma olacak. Bu sürecin dünyada çoğu ülkeyi bu konuda etkileyeceğini gösteriyor, pandemi ülkemizde de enflasyonu 1-2 puan etkileyebilir. Tahminlere baktığımızda yüzde 8-9, 11-12 arası bir enflasyon beklentisi oluştu piyasada. Bugün bütün bunlara, küresel etkilerine rağmen, 4 ay boyunca sıfır gelir, iş yerlerinin kapalı olmasına rağmen yılı da en kötü çeyreğimizi de 2008 krizinden daha iyi kapatacağız. Görüşler, bu yaşananların büyük buhrandan da çok daha büyük kriz olduğu yönünde."

Albayrak, reel yatırımlar açısından sermaye hareketlerinin henüz normalleşmediğini bildirerek, "Ancak Türkiye pozitif ayrışacağı için bu yatırımcıları daha fazla çekmeye talip olduğu güçlü bir döneme giriyor." dedi.

Büyümedeki öngörüsünün sorulması üzerine de Albayrak, "Türkiye ikinci çeyrekte dünyadan daha az etkilenecek, üçüncü çeyrek toparlanma, dördüncü çeyrekle birlikte birçok yabancı kuruluşun yüzde 5 küçülecek tahmininin aksine, iddia ediyorum, yine yanılacaklar. Biz pozitif ayrışacağız. Tahminler eksi 2 ile 1 arası tahmine doğru gidiyor. Dünya ortalamasından çok daha iyi. Yine orada da pozitif ayrışacağımız bir yıl." ifadesini kullandı.

Albayrak, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki bazı verilerin toparlanmanın başladığını gösterdiğine dikkati çekerken, " İhracat, PMI, güven endeksleri, sanayi endeksi, vergi gelirleri, kapasite kullanı toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Virüsün etkisi normalleşme sürecinde atılan her adım bize pozitif yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Para basılması taleplerine de tepki gösteren Albayrak, " 'Para basın' diyorlardı ki intihar, bu oyuna girmedik. Anlı şanlı insanlar para basalım diye twitler attılar. En büyük tuzak. Para bassaydık yüzde 25-30 enflasyonu konuşurduk. Faizler kaç olurdu o zaman." dedi.

"İhtiyaç olursa küçük dokunuşlar yaparız"

Albayrak, ağustos ayı itibariyle piyasanın hızlı şekilde normalleşmeye doğru gittiğini belirtierek, ihtiyaç olması halinde kendilerinin de küçük dokunuşlar gerçekleştirececeğini söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinin de bu süreçte normalleşme desteğine dönüştüğünü aktaran Albayrak, bu dönemde hazırlanan istihdam paketinin ise Meclis'in yoğunluğundan yasalaşamadığını anımsattı.

Albayrak, ikinci dalga beklentilerine yönelik olarak da "Dünyada hiçbir ülkede ekonominin tamamen kapanma söylemi yok.Gelecek ne gösterir bilemeyiz. Her türlü senaryoya hazır olmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin Gezi olaylarından beri bir mücadele verdiğine de dikkati çeken Albayrak, "Bu mücadelenin öncesi de var. O süreçten bugüne ülkenin başındaki lideri başta olmak üzere ülkeyi esir almaya yönelik operasyonlarla karşıya kaldık. Berat Albayrak çok farklı süreçlerde rol oynadı çok insanın ayağına bastı. Konu ülkenin menfaatiyse sonuna kadar hepsi bir tarafa mücadele vermek bizim boynumuzun borcu. Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız. Bir mücadele veriyoruz ama bunun bir bedeli olacak. Dolayısıyla bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli sayısız defa ödedi. Bu ülkenin menfaatinden başka yere Rabbim döndürmesin." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Berat Albayrak, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 00:49

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika Ekonomi
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