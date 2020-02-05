Bakan Albayrak: Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi verilecek - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası tarafından Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz finansman imkanı sağlanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısıyla deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yoğun bir sürecin yürütüldüğünü söyledi. Bakan Albayrak, "Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu. Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içinde bir operasyon gerçekleştirdi. İlk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere çok yoğun bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız; AFAD, UMKE ve tüm STK'larımızla çok yoğun bir süreç yürütüldü. Elazığ'da yaşanan elim hadise nedeniyle tarihi dayanışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik" diye konuştu.

'ELAZIĞ VE MALATYA'NIN YARALARINI KISA SÜREDE SARACAĞIZ'

Bakan Albayrak, Elazığ'daki temasları kapsamında iş dünyasıyla görüşme yaptığını anlatarak, Elazığ ve Malatya'da yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi. Albayrak, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çok yoğun değişim ve gelişim noktasında önemli altyapı ve üstyapıda Türkiye'nin dönüşümüne önemli katkılarda bulunulmuş. Geçmiş dönemde yaşanan depremler üzerinde güçlü koordinasyon ve ihya adımlarıyla Elazığ ve Malatya'nın yaralarını kısa sürede saracağız. Tekrardan bu iki şehrimizin imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacağız. İlgili bakanlıklarımız kendilerine düşen görev noktasında çok yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilişkili bakanlıklar olmak üzere ilk günden itibaren önemli adımlar attık. İş dünyasıyla yaptığımız görüşmede önemli talepleri muhataplarımızdan dinledik. Özellikle Elazığ ve Malatya'nın ekonomisinde etkilenen noktada esnaf ve çiftçilerimiz başta olmak üzere iş dünyamızın farklı kesimleri birinci ağızdan dinledik. Önemli bir kısmını not aldık" dedi.

ESNAFA 50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Elazığ ve Malatya'daki esnafa 5 yıl vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunulacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Özellikle esnafımız noktasında Halk Bankası, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Bunun yanında yine Halk Bankası, bu 2 ildeki tüm esnafımızın tüm kredilerini faizsiz 1 yıl ödemeyi erteleyecek. Bunun ötesinde bu çerçevede Ziraat Bankası, bu 2 ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteleyecek. Ekonomiyi etkileyen diğer paydaş kuruluşların da sadece kamu değil özel bankalar noktasında yaşayacakları sıkıntıları yerinden tespit ederek, onlarla ilgili yaraya merhem olma noktasında ilişkili tüm sektörlerimiz, Bankalar Birliği nezdinde 2 ilimizdeki kurumların kredilerini 1 yıl sonra erteleyecek. Bu çerçevede genel resme baktığımızda Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Bankalar Birliği bu söylediğimiz adımları detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Elazığ'ın ekonomisi için bu adımları atacağız. Diğer not aldığımız hususlarla ilgili süreci yürüteceğiz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin ciddi bir altyapıya ihtiyacı var. Bu hem istihdam hem de ekonomik açından önemli. Burada yoğun bir çalışma süreci var. Bu konuyla ilgili adımları en kısa sürede atacağız."