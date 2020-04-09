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Bakan Albayrak: "Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz"
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Albayrak, paylaşımında Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerinin fotoğraflarına yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:35 Kaynak: İHA
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