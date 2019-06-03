Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi
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Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti.

Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Berat Albayrak, Ekonomi
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