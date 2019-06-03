Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti.
Bakan Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.
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