Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2) - Son Dakika

Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2)

6 saat önce

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2), System.String[]

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra da AK Parti İl Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, ziyaretlerinin ardından iş dünyası ile bir araya gelmek üzere Mardin'e hareket etti.


Berat Albayrak, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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