Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2) - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2)
19 dakika önce
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra da AK Parti İl Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, ziyaretlerinin ardından iş dünyası ile bir araya gelmek üzere Mardin'e hareket etti.
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