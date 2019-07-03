Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor
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Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

36 dakika önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.

Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadelerine yer verdi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
Berat Albayrak, Ekonomi
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