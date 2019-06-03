Bakan Albayrak: Enflasyonda hedefe ulaşacağız
54 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:18
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.
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