Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Enflasyonda hedefe ulaşacağız
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Bakan Albayrak: Enflasyonda hedefe ulaşacağız

54 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.

Bakan Albayrak: Enflasyonda hedefe ulaşacağız, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:18 
Ekonomi
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