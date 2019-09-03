Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."
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