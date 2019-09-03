Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda...
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Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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