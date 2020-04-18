Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize destekte hız kesmiyoruz - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.