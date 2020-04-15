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Bakan Albayrak: "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte...
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Bakan Albayrak: "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu.
Bakan Albayrak: "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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