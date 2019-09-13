Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Euronews'e yazdı: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor
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Bakan Albayrak Euronews'e yazdı: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor

9 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemi, finansal gelişmeleri ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını Euronews için yazdı.

Bakan Albayrak Euronews'e yazdı: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemi, finansal gelişmeleri ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını Euronews için yazdı.

Berat Albayrak, Euronews, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:30 
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