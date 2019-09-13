Bakan Albayrak Euronews'e yazdı: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor
9 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemi, finansal gelişmeleri ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını Euronews için yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi 15 Temmuz gazisi, evinin balkonunda uçak yapıyor Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı