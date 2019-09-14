Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Faiz indirimi tüm piyasaya yansıyacak
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Bakan Albayrak: Faiz indirimi tüm piyasaya yansıyacak

54 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, " Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Albayrak: Faiz indirimi tüm piyasaya yansıyacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, " Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum" dedi.

Berat Albayrak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:50 
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