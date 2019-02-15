Bakan Albayrak: "Faizler Daha Düşecek Mi, Daha Yeni Başladı"
1 saat önce
- "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı.
- "Adım Adım Ekonomi İzmir
" toplantısı
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması
İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı. (3)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Türkiye
ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:58 Kaynak: AA
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