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Bakan Albayrak: "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin.
Bakan Albayrak: "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:10 Kaynak: AA
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