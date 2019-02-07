Bakan Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Eden Birilerinin Milletimizin Sofrasına El Uzatmasına İzin...
9 dakika önce
Bakan Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
Bakan Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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